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37 минут назад

Рустам Солнцев заявил, что Бородина "угощала" наркотиками участников "Дома-2"

Газета.Ru

Шоумен Рустам Солнцев в разговоре с «ЭГ» заявил, что телеведущая Ксения Бородина «нюхала и курила» запрещенные вещества прямо на съемочном полигоне телешоу «Дом-2».

Солнцев: Бородина "угощала" наркотиками участников "Дома-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы оба, оборзев в край, нюхали и курили прямо на площадке. Ни один журналист не узнал от меня, как много лет и зим ты под черт знает чем приползала на эфиры, считая, что прекрасно «замаскировалась», — возмутился Солнцев.

Он добавил, что Бородина вместе с продюсером «Дома-2» Алексеем Михайловским «угощали» наркотиками участников проекта. По его словам, они «подсадили весь проект на наркотическую грязь». Солнцев назвал Бородину «пробником женщины» и заявил, что та «вымогала» у его знакомого бизнесмена $10 тыс. за секс.

«Ты невзрачна и несчастна, мужчины тебя избегают, а нужна ты лишь неудачникам, которые не способны сами заработать. Я никогда не задевал твое огромное достоинство при весьма скромненьких данных», — резюмировал шоумен.

Ранее Солнцев заявил о способности Ксении Бородиной притягивать к себе девушек.

Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Ксения Бородина,
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