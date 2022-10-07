Солнцев: Бородина "угощала" наркотиками участников "Дома-2"

Шоумен Рустам Солнцев в разговоре с «ЭГ» заявил, что телеведущая Ксения Бородина «нюхала и курила» запрещенные вещества прямо на съемочном полигоне телешоу «Дом-2».
«Вы оба, оборзев в край, нюхали и курили прямо на площадке. Ни один журналист не узнал от меня, как много лет и зим ты под черт знает чем приползала на эфиры, считая, что прекрасно «замаскировалась», — возмутился Солнцев.
Он добавил, что Бородина вместе с продюсером «Дома-2» Алексеем Михайловским «угощали» наркотиками участников проекта. По его словам, они «подсадили весь проект на наркотическую грязь». Солнцев назвал Бородину «пробником женщины» и заявил, что та «вымогала» у его знакомого бизнесмена $10 тыс. за секс.
«Ты невзрачна и несчастна, мужчины тебя избегают, а нужна ты лишь неудачникам, которые не способны сами заработать. Я никогда не задевал твое огромное достоинство при весьма скромненьких данных», — резюмировал шоумен.
Ранее Солнцев заявил о способности Ксении Бородиной притягивать к себе девушек.