Волочкова раскритиковала покинувших Россию коллег

— Я представляла нашу страну на всех мировых балетных площадках. За всю мою творческую жизнь государство ни разу мне не помогло: ни копейкой, ни грантом, ни каким-либо подарком. Но я все равно люблю свою страну и считаю, что она мне многое дала. Я не понимаю уехавших звезд…Что они там будут делать и кому они там нужны? Люди, которые всем обязаны России и должны ей быть благодарны – оставляют ее.