Волочкова раскритиковала покинувших Россию коллег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не собирается покидать Россию вслед за остальными звездными коллегами, которые активно уезжают из страны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила сама балерина.
По ее словам, ей абсолютно непонятно, что заставляет знаменитостей покидать родину:
— Другое дело, если вам не дают развиваться творчески, в таком случае не грех и уехать. Например, я вынуждена была покинуть Россию в 1999 году и принять предложенный мне контракт с Английским национальным балетом в Королевском Альберт-Холле. Но у меня была веская причина это сделать. Меня вытесняли всеми возможными способами из Большого. Даже сегодня у меня продолжаются судебные тяжбы с этим театром. Я тогда и уехала.
Сегодня же знаменитость видит свое будущее исключительно в России и покидать ее не намерена:
— Я представляла нашу страну на всех мировых балетных площадках. За всю мою творческую жизнь государство ни разу мне не помогло: ни копейкой, ни грантом, ни каким-либо подарком. Но я все равно люблю свою страну и считаю, что она мне многое дала. Я не понимаю уехавших звезд…Что они там будут делать и кому они там нужны? Люди, которые всем обязаны России и должны ей быть благодарны – оставляют ее.
Балерина также призналась, что продолжает заниматься творчеством и готовится к гастрольному туру:
— Я каждый день вношу свою лепту в развитие российского балета уже тем, что постоянно приглашаю на бесплатные шоу-программы людей, которые не равнодушны к искусству. Конечно, на мои концерты не придет всякое быдло, которому интересно только то, как Волочкова сходила в баню, села на шпагат, появилась с бокалом или голая.
Собеседница «ВМ» выразила надежду, что ее танцевальные программы позволят людям отдохнуть от сложной политической повестки.