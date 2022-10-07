Гузеева нецензурно ответила спросившему об иске против нее журналисту

Соседка звезды пожаловалась на то, что в ее квартире появились трещины на стенах после ремонта в апартаментах актрисы

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева нецензурно прокомментировала информацию о том, что против нее подали иск из-за якобы порчи стен в квартире соседки. Об этом сообщает портал «Газета.ру». Журналистка издания позвонила знаменитости и попросила высказаться о данной ситуации. В ответ представительница прессы услышала нецензурную речь. «*** идите. *** идите. Сплетники, ***», — резко заявила Гузеева. СМИ писали, что после ремонта в квартире Ларисы ее соседка обнаружила трещины на стенах и обратилась в страховую компанию. Представители организации написали заявление и потребовали возместить нанесенный ущерб.