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6 часов назад

Гузеева ответила журналистке матом на вопрос об иске против телеведущей

WomanHit.ruиещё 1

Гузеева нецензурно ответила спросившему об иске против нее журналисту
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Соседка звезды пожаловалась на то, что в ее квартире появились трещины на стенах после ремонта в апартаментах актрисы

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева нецензурно прокомментировала информацию о том, что против нее подали иск из-за якобы порчи стен в квартире соседки. Об этом сообщает портал «Газета.ру». Журналистка издания позвонила знаменитости и попросила высказаться о данной ситуации. В ответ представительница прессы услышала нецензурную речь. «*** идите. *** идите. Сплетники, ***», — резко заявила Гузеева. СМИ писали, что после ремонта в квартире Ларисы ее соседка обнаружила трещины на стенах и обратилась в страховую компанию. Представители организации написали заявление и потребовали возместить нанесенный ущерб.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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