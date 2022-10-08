Побои и изнасилования: как жила Памела Андерсон

Памела Андерсон — американская актриса и фотомодель канадского происхождения. Будущий секс-символ США родилась в 1967 году в Британской Колумбии в небольшом городке Ледисмит в обычной семье. Её мать, Кэрол, работала официанткой, а отец, Барри Андерсон, был мастером по обслуживанию каминов. Прапрабабушка Памелы со стороны матери была русской эмигранткой.
В школе Памела всерьёз увлекалась спортом. Она играла в волейбол в составе местной студенческой команды. При этом, свое детство, звезда Playboy называет непростым. В 2014 году Андерсон призналась, что в те годы неоднократно подвергалась насилию со стороны взрослых.
В возрасте 12 лет она стала жертвой домогательств со стороны 25-летнего друга своего старшего брата. А в возрасте 15 лет она стала жертвой группового изнасилования с участием шести человек, которое "организовал" ее молодой человек. По словам модели, она долгие годы держала это в себе, потому что не хотела расстраивать родителей.
«Моя мама всегда плакала, - вспоминала Андерсон, - и я не хотела расстраивать ее своими переживаниями, чтобы еще больше не разбить ей сердце».
В 1985 году девушка окончила школу и устроилась преподавателем физкультуры в Ванкувере. Там во время одного из футбольных матчей, на Памелу обратил внимание телеоператор и показал девушку крупным планом на телевидении. Руководство пивоваренной компании Labatt ‘s Beer заметило девушку во время трансляции и предложило ей рекламный контракт. Уже в следующем году Памела Андерсон стала героиней октябрьского номера журнала Playboy, лицом которого была в общей сложности 22 года. Работа моделью для главного мужского журнала Америки позволила красотке перебраться в Лос-Анжелес.
Вскоре фигуристую блондинку заметили и в Голливуде. Памела начала сниматься в небольших сериалах. Прорывом в карьере для нее стало роль Си Джей Паркер в проекте «Спасатели Малибу», которая впоследствии сделала ее секс-символом не только в США, но и в мире. В числе поклонников сериала с Памелой Андерсон были даже члены британской королевской семьи.
В 1995 году звезда Playboy вышла замуж за рок-музыканта Томми Ли после четырех дней знакомства. Брачная церемония прошла на пляже, невеста была в одном бикини.
Союз Памелы с Томми Ли сопровождался постоянными скандалами. Сначала в интернете всплыло секс-видео пары, которое скачали миллионы пользователей. Затем выяснилось, что Томми Ли постоянно избивал супругу. В итоге музыканта приговорили к шести месяцам лишения свободы и 200 часам общественных работ. После того, как Томми вышел на свободу, пара попыталась сойтись, но вскоре брак окончательно развалился. У бывших супругов есть два сына — Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.
Памела еще несколько раз выходила замуж, но все ее союзы так и не закончились семейным счастьем.
Сейчас самой горячей девушке 90-х уже 55 лет. Красотка пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и занимается благотворительностью.