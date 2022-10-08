Побои и изнасилования: как жила Памела Андерсон

Памела Андерсон — американская актриса и фотомодель канадского происхождения. Будущий секс-символ США родилась в 1967 году в Британской Колумбии в небольшом городке Ледисмит в обычной семье. Её мать, Кэрол, работала официанткой, а отец, Барри Андерсон, был мастером по обслуживанию каминов. Прапрабабушка Памелы со стороны матери была русской эмигранткой.

1/11 Памела Андерсон — американская актриса и фотомодель канадского происхождения. Несмотря на статус секс-символа Америки, личная жизнь красотки так и не сложилась Фото: Imago\TACC\Legion-media Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Памела Андерсон на обложке журнала Playboy, 1991 год Фото: globallookpress.com 3/11 Памела Андерсон во время фотосессии в Малибу, 1992 год Фото: legion-media.ru 4/11 Памела Андерсон в 1993 году Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Памела Андерсон в фильме "Игра в полицейских", 1994 год Фото: legion-media.ru 6/11 Памела Андерсон в 1994 году Фото: legion-media.ru 7/11 Памела Андерсон во время съемок фильма "Не называй меня малышкой", 1996 год Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Памела Андерсон в 1996 году Фото: Imago\TACC 9/11 Памела Андерсон в 1996 году Фото: legion-media.ru 10/11 Памела Андерсон после шоу «Доброе утро, Америка», где она выступила в поддержку своего дебюта на Бродвее в Чикаго, 2022 год Фото: Imago\TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Памела Андерсон на вечеринке в Нью-Йорке, 2006 год Фото: DPA\TACC

В школе Памела всерьёз увлекалась спортом. Она играла в волейбол в составе местной студенческой команды. При этом, свое детство, звезда Playboy называет непростым. В 2014 году Андерсон призналась, что в те годы неоднократно подвергалась насилию со стороны взрослых.

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В возрасте 12 лет она стала жертвой домогательств со стороны 25-летнего друга своего старшего брата. А в возрасте 15 лет она стала жертвой группового изнасилования с участием шести человек, которое "организовал" ее молодой человек. По словам модели, она долгие годы держала это в себе, потому что не хотела расстраивать родителей.

«Моя мама всегда плакала, - вспоминала Андерсон, - и я не хотела расстраивать ее своими переживаниями, чтобы еще больше не разбить ей сердце».

В 1985 году девушка окончила школу и устроилась преподавателем физкультуры в Ванкувере. Там во время одного из футбольных матчей, на Памелу обратил внимание телеоператор и показал девушку крупным планом на телевидении. Руководство пивоваренной компании Labatt ‘s Beer заметило девушку во время трансляции и предложило ей рекламный контракт. Уже в следующем году Памела Андерсон стала героиней октябрьского номера журнала Playboy, лицом которого была в общей сложности 22 года. Работа моделью для главного мужского журнала Америки позволила красотке перебраться в Лос-Анжелес.

Вскоре фигуристую блондинку заметили и в Голливуде. Памела начала сниматься в небольших сериалах. Прорывом в карьере для нее стало роль Си Джей Паркер в проекте «Спасатели Малибу», которая впоследствии сделала ее секс-символом не только в США, но и в мире. В числе поклонников сериала с Памелой Андерсон были даже члены британской королевской семьи.

В 1995 году звезда Playboy вышла замуж за рок-музыканта Томми Ли после четырех дней знакомства. Брачная церемония прошла на пляже, невеста была в одном бикини.

Союз Памелы с Томми Ли сопровождался постоянными скандалами. Сначала в интернете всплыло секс-видео пары, которое скачали миллионы пользователей. Затем выяснилось, что Томми Ли постоянно избивал супругу. В итоге музыканта приговорили к шести месяцам лишения свободы и 200 часам общественных работ. После того, как Томми вышел на свободу, пара попыталась сойтись, но вскоре брак окончательно развалился. У бывших супругов есть два сына — Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.

Памела еще несколько раз выходила замуж, но все ее союзы так и не закончились семейным счастьем.