Чичерина предложила россиянам ездить в Европу на танках

«Меня все поздравляют со вчерашнего дня — друзья, знакомые и незнакомые. Видимо, это какая-то серьезная награда. Новость на самом деле позитивная. Противник признает мою опасность для себя. Это очень хорошо. Это, пожалуй, за столько долгие годы самое нормальное признание. Укропы мне тоже грозили и пожизненным, и всяким там заключениям тюремным. Тем не менее я там спокойно шастаю, срываю флаги сраные. И, видимо, Евросоюз тоже этого хочет», — резюмировала Чичерина.