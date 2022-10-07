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29 минут назад

Певица Чичерина предложила россиянам ездить в Европу на танках

Ura.Ru

Рок-звезда, уроженка Екатеринбурга Юлия Чичерина сказала, что скоро для поездки за рубеж не нужны будут визы, так как россияне поедут в Европу на танках. Такое заявление рок-певица сделала в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале после того как 6 октября она попала под персональные санкции Евросоюза.

Чичерина предложила россиянам ездить в Европу на танках
Фото: ТАССТАСС

«Наши деды без виз добрались до Берлина. Ну, видимо, без виз пойдем в Европу, но уже на танках. Визы не понадобятся никому», — парировала Чичерина в прямом эфире.

По словам рок-звезды, близкие и знакомые поздравляют ее с включением в санкционный список Евросоюза.

«Меня все поздравляют со вчерашнего дня — друзья, знакомые и незнакомые. Видимо, это какая-то серьезная награда. Новость на самом деле позитивная. Противник признает мою опасность для себя. Это очень хорошо. Это, пожалуй, за столько долгие годы самое нормальное признание. Укропы мне тоже грозили и пожизненным, и всяким там заключениям тюремным. Тем не менее я там спокойно шастаю, срываю флаги сраные. И, видимо, Евросоюз тоже этого хочет», — резюмировала Чичерина.

Ранее агентство писало, что в восьмой пакет санкций Евросоюза вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Юлия Чичерина,Николай Расторгуев,Александр Дугин,Элла Памфилова,ЦИК России,ЕС,Первый канал,
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