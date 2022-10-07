Паша Техник впал в кому

«Мне без разницы, что Паша Техник сам виноват. Все, кто с ним употреблял и звал попить запрещенные вещества — горите в аду. Как, зная, что у человека эпилепсия и за месяц это уже третий раз, нормально употреблять и всем говорить, что Паша абсолютно трезвый?», — обратилась она к участникам вечеринки в своих соцсетях.