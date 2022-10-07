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31 минуту назад

Рэпер Паша Техник попал в реанимацию после вечеринки

Никита Бородкин

Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) впал в кому после вечеринки. Как сообщает «Лента.ру», информацию подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая, женщина заявила, что он в коме.

Паша Техник впал в кому
Фото: соцсетисоцсети

«Мне без разницы, что Паша Техник сам виноват. Все, кто с ним употреблял и звал попить запрещенные вещества — горите в аду. Как, зная, что у человека эпилепсия и за месяц это уже третий раз, нормально употреблять и всем говорить, что Паша абсолютно трезвый?», — обратилась она к участникам вечеринки в своих соцсетях.

Нынешняя избранница рэпера Катерина Маевская пока отказалась от комментариев, отметив, что сейчас Техник находится в реанимации, а врачи не рассказывают о его состоянии.

Паша Техник — российский андерграундный рэп-исполнитель. В 2020 году его осудили на 11 месяцев колонии из-за управления автомобилем в состоянии наркотического опьянения. На свободу его выпустили летом 2021 года.

Шоу-бизнес,Павел Ивлев,
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