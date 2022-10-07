Эксперт оценила фото Тодоренко в белье с выпирающим животом

— Если мы отталкиваемся именно от принципов этикета, то выкладывать снимки в купальнике или в нижнем белье можно только в двух случаях. Например, раз в год допустимо постить фото с пляжного отдыха, где вы в пристойных ракурсах позируете в купальнике. Представать перед объективом фотокамер в нижнем белье также позволительно в тех случаях, если вы модель, которая работает с компаниями, рекламирующими нижнее белье.