Паша Техник впал в кому

Российского рэпера Пашу Техника госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.
Появилась информация, что музыкант находится в коме. Госпитализация потребовалась после того, как на вечеринке рэпер одновременно употребил разнообразные наркотические вещества, сообщает Telegram-канал Baza.
Предыдущий резонансный случай, связанный со знаменитыми людьми и наркотиками произошел в столице, в аэропорте Шереметьево. Американская баскетболистка Бриттани Грайнер была задержана при попытке провезти в Россию контрабандой запрещенные вещества.
6 марта спортсменку арестовали. С тех пор со стороны США не раз предпринимались попытки вызволить девушку из заключения.