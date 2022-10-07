Паша Техник впал в кому

Российского рэпера Пашу Техника госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Появилась информация, что музыкант находится в коме. Госпитализация потребовалась после того, как на вечеринке рэпер одновременно употребил разнообразные наркотические вещества, сообщает Telegram-канал Baza.

Предыдущий резонансный случай, связанный со знаменитыми людьми и наркотиками произошел в столице, в аэропорте Шереметьево. Американская баскетболистка Бриттани Грайнер была задержана при попытке провезти в Россию контрабандой запрещенные вещества.