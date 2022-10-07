Внук Пугачевой покинул страну

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков улетел в Америку, тем самым сорвав спектакли в театре и концерты. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам инсайдеров, молодой человек покинул страну три недели назад, направившись в США. На ближайшее время у него было запланировано несколько спектаклей, съемки и выступления на мероприятиях.

— Заменить Никиту в театре сложно, так как у него главная роль в спектакле, — заявили инсайдеры «СтарХиту».

При этом в Московском Губернском театре отметили, что в последний раз Пресняков появлялся на репетиции постановки «Безымянная звезда» 22 сентября.

До этого в СМИ появилась информация о том, что внука Примадонны якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По данным Пятого канала, повестку ему вручили прямо во время репетиции. Уточнялось, что пиар-директор молодого человека отказалась от комментариев по данному поводу.