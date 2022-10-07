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52 минуты назад

Никита Пресняков сорвал запланированные выступления и покинул страну

Вечерняя Москваиещё 1

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков улетел в Америку, тем самым сорвав спектакли в театре и концерты. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

Внук Пугачевой покинул страну
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам инсайдеров, молодой человек покинул страну три недели назад, направившись в США. На ближайшее время у него было запланировано несколько спектаклей, съемки и выступления на мероприятиях.

— Заменить Никиту в театре сложно, так как у него главная роль в спектакле, — заявили инсайдеры «СтарХиту».

При этом в Московском Губернском театре отметили, что в последний раз Пресняков появлялся на репетиции постановки «Безымянная звезда» 22 сентября.

До этого в СМИ появилась информация о том, что внука Примадонны якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По данным Пятого канала, повестку ему вручили прямо во время репетиции. Уточнялось, что пиар-директор молодого человека отказалась от комментариев по данному поводу.

Однако вскоре Пресняков лично опроверг эти данные, ответив подписчикам в комментариях к новому посту в соцсетях.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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