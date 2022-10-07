Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прокомментировал слухи о мобилизации. Как сообщает NEWS.ru, отвечая на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале он назвал информацию фейком.

Как сообщает телеканал «Звезда», слух также опровергли и в пресс-службе Московского Губернского театра, откуда мужчину якобы забрали в военкомат.

Там отметили, что Пресняков — приглашенный артист, не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля.

«Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому, все это не соответствует действительности», — заявили в театре.

Напомним, что о мобилизации Преснякова сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источники в Московском Губернском театре. По их данным, мужчину якобы забрали прямо с репетиции.