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1 час назад

Никита Пресняков прокомментировал слухи о мобилизации

Никита Бородкин

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прокомментировал слухи о мобилизации. Как сообщает NEWS.ru, отвечая на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале он назвал информацию фейком.

Никита Пресняков прокомментировал слухи о мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает телеканал «Звезда», слух также опровергли и в пресс-службе Московского Губернского театра, откуда мужчину якобы забрали в военкомат.

Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали

Там отметили, что Пресняков — приглашенный артист, не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля.

«Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому, все это не соответствует действительности», — заявили в театре.

Напомним, что о мобилизации Преснякова сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источники в Московском Губернском театре. По их данным, мужчину якобы забрали прямо с репетиции.

Никите Преснякову — 31 год. Он сын певицы Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего, а также внук исполнительницы Аллы Пугачевой, которая недавно уехала из России вместе со своими младшими детьми Лизой и Гарри.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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