Дима Билан взял под опеку слабовидящую тигрицу

Тигрица попала в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка около года назад. Оказалось, что у нее врожденное заболевание глаз. Животное взял под опеку певец Дима Билан.
Как пишет в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, помощь, которую оказывают опекуны позволяет лечить и восстанавливать животных. Так, тигрице, у которой обнаружили катаракту обоих глаз, сделали операцию.
"Зрение удалось сохранить на 50 процентов. И теперь малышке нужен особый уход и тренинги, помогающие лучше ориентироваться в окружающем мире", - пишет Акулова.