В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
16 минут назад

Дима Билан взял под опеку слабовидящую тигрицу

Российская Газета

Тигрица попала в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка около года назад. Оказалось, что у нее врожденное заболевание глаз. Животное взял под опеку певец Дима Билан.

Дима Билан взял под опеку слабовидящую тигрицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, помощь, которую оказывают опекуны позволяет лечить и восстанавливать животных. Так, тигрице, у которой обнаружили катаракту обоих глаз, сделали операцию.

"Зрение удалось сохранить на 50 процентов. И теперь малышке нужен особый уход и тренинги, помогающие лучше ориентироваться в окружающем мире", - пишет Акулова.

Шоу-бизнес,Светлана Акулова,Дима Билан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители