Наталья Рагозина вернулась в Россию с новорожденной дочкой

46-летняя боксерша Наталья Рагозина еще весной улетела в Израиль . Тогда стало известно, что там спортсменка готовится к родам. Поклонники знаменитости стали думать, прилетит ли она обратно на родину.

«Вот мы и дома! Долетели на одном дыхании. Первый полет Настенька перенесла отлично, даже не плакала. Соскучилась очень-очень по всем! Скоро увидимся, друзья! Вот только вещи разберу и сразу на зарядку» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезда.

В мае Наталья поделилась радостной новостью — она во второй раз станет мамой. Боксерша родила дочь Анастасию в одной из клиник Израиля. Там же знаменитость вышла замуж за брюнета, личность которого она скрывает. Тогда же Рагозина стала оформлять для малышки российское гражданство. У звезды также есть 21-летний сын Иван.