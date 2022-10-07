Канье Уэст раскритиковал Ким Кардашьян за откровенные фото

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст раскритиковал бывшую жену Ким Кардашьян за «чрезмерно сексуализированные» рекламные кампании ее бренда Skims. Об этом сообщает Daily Mail.
Канье Уэст дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что модный бизнес стремится сексуализировать Ким, несмотря на то, что она христианка и мать четверых детей.
«Ким – христианка, но в ее команде есть люди, которые хотят, чтобы она пошла в журнал Interview и выставила свою задницу как 40-летняя мультимиллиардерша с четырьмя черными детьми. Вот как мода, вот как они хотят представить ее», — сказал рэпер.
Уэст также критически отозвался о маркетинге бельевого бренда Ким Кардашьян Skims.
«Мне кажется, что там много образов, которые чрезмерно сексуализированы, и я бы не хотел, чтобы моя жена и мои дочери делали это в будущем, чтобы продать товар», — заявил он.