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39 минут назад

Канье Уэст раскритиковал Ким Кардашьян за слишком сексуальные фото

Газета.Ru

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст раскритиковал бывшую жену Ким Кардашьян за «чрезмерно сексуализированные» рекламные кампании ее бренда Skims. Об этом сообщает Daily Mail.

Канье Уэст раскритиковал Ким Кардашьян за откровенные фото
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Канье Уэст дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что модный бизнес стремится сексуализировать Ким, несмотря на то, что она христианка и мать четверых детей.

«Ким – христианка, но в ее команде есть люди, которые хотят, чтобы она пошла в журнал Interview и выставила свою задницу как 40-летняя мультимиллиардерша с четырьмя черными детьми. Вот как мода, вот как они хотят представить ее», — сказал рэпер.

Уэст также критически отозвался о маркетинге бельевого бренда Ким Кардашьян Skims.

«Мне кажется, что там много образов, которые чрезмерно сексуализированы, и я бы не хотел, чтобы моя жена и мои дочери делали это в будущем, чтобы продать товар», — заявил он.

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,
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