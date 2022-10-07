Канье Уэст раскритиковал Ким Кардашьян за откровенные фото

«Ким – христианка, но в ее команде есть люди, которые хотят, чтобы она пошла в журнал Interview и выставила свою задницу как 40-летняя мультимиллиардерша с четырьмя черными детьми. Вот как мода, вот как они хотят представить ее», — сказал рэпер.