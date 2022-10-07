Максима Галкина хотят лишить родительских прав

Прокуратура Московской области начала проверку по факту заявления о нарушении прав Елизаветы и Гарри Галкиных . Юрист Ярослав Михайлов уверен, что поведение звездного отца негативно отражается на детях.

Юрист требует лишения Максима Галкина* родительских прав. Михайлов также не поленился напомнить, что юморист негативно высказывается о СВО.

Ориентация Галкина* давно волнует общественность и его коллег по цеху. Впервые о его гомосексуальности заявила журналист Маргарита Симоньян, а он сам этого не опроверг, передает Teleprogramma.pro.