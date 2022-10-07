Авербух объяснил, почему пригласил в шоу Арзамасову и новую ведущую

Новой ведущей шоу «Ледниковый период» станет чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Анна Щербакова, а в качестве участницы в проекте зрители увидят супругу хореографа Ильи Авербуха актрису Елизавету Арзамасову. Постановщик шоу рассказал о своем выборе героев нового сезона.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам Авербуха, идеальной партнершей фигуриста Никиты Кацалапова должна была стать легкая девушка, потому как у спортсмена есть травма спины. Именно поэтому выбор пал на Арзамасову.

Говоря об Анне Щербаковой в качестве ведущей, Авербух отметил, что девушка сама изъявила желание примерить на себя эту роль.

— Летом в Сочи не раз Аня говорила, что кататься в «Ледниковом» не готова, а вот если бы была возможность вести, было бы здорово, — передает слова хореографа StarHit.