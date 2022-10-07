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1 час назад

Авербух объяснил, почему пригласил в «Ледниковый период» Арзамасову и новую ведущую

Вечерняя Москва

Новой ведущей шоу «Ледниковый период» станет чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Анна Щербакова, а в качестве участницы в проекте зрители увидят супругу хореографа Ильи Авербуха актрису Елизавету Арзамасову. Постановщик шоу рассказал о своем выборе героев нового сезона.

Авербух объяснил, почему пригласил в шоу Арзамасову и новую ведущую
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам Авербуха, идеальной партнершей фигуриста Никиты Кацалапова должна была стать легкая девушка, потому как у спортсмена есть травма спины. Именно поэтому выбор пал на Арзамасову.

Говоря об Анне Щербаковой в качестве ведущей, Авербух отметил, что девушка сама изъявила желание примерить на себя эту роль.

— Летом в Сочи не раз Аня говорила, что кататься в «Ледниковом» не готова, а вот если бы была возможность вести, было бы здорово, — передает слова хореографа StarHit.

Недавно тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко пристыдил фигуриста и шоумена Алексея Ягудина за ошибки в подсчете медалей. Накануне Плющенко заявил, что не собирается соревноваться с Ягудиным в рамках ледового шоу, потому что тот «не умеет кататься». В ответ на это ведущий «Ледникового периода» опубликовал фотографию, на которой привел статистику выигранных им медалей.

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