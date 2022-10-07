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25 минут назад

Писатель Прилепин назвал Макаревича* "глупым стариком"

Газета.Ruиещё 2

Писатель и политик Захар Прилепин поделился своим мнением о солисте группы «Машина времени» Андрее Макаревиче (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с RTVI.

Писатель Прилепин назвал Макаревича* "глупым стариком"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прилепин назвал музыканта «глупым, неумным и много на себя берущим стариком».

«Даже внутри его группы все прекрасно понимают, что он невменяем периодически становится. Да и заслуги его перед культурой все давние, никаких песен нормальных Макаревича уже нет лет 30», — заявил писатель.

Ранее Прилепин назвал музыкантку Земфиру великой певицей. Он добавил, что не знаком с артисткой лично, но ему нравится ее творчество.

3 октября Земфира намекнула на выход нового альбома. Она опубликовала картинку с девочкой, подписанную датой 8 октября 2022 года.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Захар Прилепин,
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