Принц Гарри и Элтон Джон подали в суд из-за вмешательства в их личную жизнь

Принц Гарри и певец Элтон Джон подали в суд на британское издательство Associated Newspapers, которое публикует газету Daily Mail, за вмешательство в личную жизнь. Об этом информирует издание Variety.

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Иски также подали актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, а также активистка баронесса Дорин Лоуренс.

Юрфирма Hamlins представляет интересы Гарри и Фрост. В ее заявлении говорится, что они стали «жертвами отвратительной криминальной деятельности и грубых нарушений права на частную жизнь».

Также компания Gunnercooke, представляющая интересы Джона, Херли и Лоуренс, подала против издательства три отдельных иска за «неправомерное использование частной информации».

Как пишет Variety, компания Associated Newspapers якобы нанимала людей для установки «жучков» на автомобили и дома знаменитостей, а также прослушивала их телефонные разговоры и платила некоторым правоохранителям за данные о них.