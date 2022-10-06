Газманов отреагировал на свое включение в санкционный список ЕС

«Ну что сказать? Я не чиновник, я не военачальник, не депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий свое мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за все это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции», — сказал Газманов.