Газманов отреагировал на свое включение в санкционный список ЕС

Певец Олег Газманов прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза. В беседе с Telegram-каналом SHOT он заявил, что считает произошедшее «честью».
«Ну что сказать? Я не чиновник, я не военачальник, не депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий свое мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за все это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции», — сказал Газманов.
По его мнению, он оказался в «хорошей компании с великими артистами», которые также как и он любят свою страну и не собираются из нее уезжать.
«Для меня это честь!» — отметил певец.
В заключение Газманов продекламировал отрывок из своей песни «Артефакты»:
«Кто-то может предать,
Кто-то может уйти,
Кто-то прячет звериный оскал!
Не заставить Россию покорно идти
По указанным кем-то местам…»
Сегодня, 6 октября, ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций. В него вошли 37 юридических и физических лиц. Помимо Газманова среди них оказались музыкант Николай Расторгуев и певица Юлия Чичерина.