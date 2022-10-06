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31 минуту назад

Максим Галкин высказался о своих путешествиях

Lenta.ru

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) высказался об усталости от путешествий. Посвященное этому видео, снятое в Испании, шоумен разместил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Максим Галкин высказался о своих путешествиях
Фото: ТАССТАСС

«Меня тут друг спросил, не устаю ли я от такого количества переездов, гастролей, перелетов, разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом», — заявил Галкин.

Он подчеркнул, что благодарен богу и зрителям за то, что у него его возможность путешествовать по всему миру.

Юморист рассказал, что сейчас находится в испанском городе Марбелья, где до этого никогда не был.

«Совершенно потрясающая природа, умиротворение. (...) Какой-то воздух особенный, температура воды такая классная, бодрящая», — описал он впечатления от города.

Артист также указал, что какое-то время будет выступать с концертами в Испании.

16 сентября Минюст включил Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В списке указано, что юморист занимается политической деятельностью. В графе «сведения об иностранных источниках» значится Украина.

Шоумен в ответ на решение Минюста заявил, что не считает себя иноагентом. Он также подчеркнул, что не намерен отказываться от политической сатиры.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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