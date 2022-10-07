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16 минут назад

Регина Тодоренко раскрыла вес после вторых родов

Мослента

Телеведущая Регина Тодоренко в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) раскрыла подписчикам свой вес после вторых родов. Знаменитость призналась, что активно занималась восстановлением своего тела.

Регина Тодоренко рассказала о фигуре после родов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Контрольное взвешивание. После вторых родов я достаточно быстро пришла в форму, но рубеж в 61 кг не могла преодолеть, хоть и занималась по четыре часа пять раз в неделю. И сегодня вес — 59,8 кг. Еще три килограмма, и я буду в добеременном весе», — рассказала блогер.

Регина Тодоренко пожаловалась на травму. В своем блоге она опубликовала в личном фото, на котором запечатлена ее нога в бандаже.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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