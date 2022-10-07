Регина Тодоренко рассказала о фигуре после родов

«Контрольное взвешивание. После вторых родов я достаточно быстро пришла в форму, но рубеж в 61 кг не могла преодолеть, хоть и занималась по четыре часа пять раз в неделю. И сегодня вес — 59,8 кг. Еще три килограмма, и я буду в добеременном весе», — рассказала блогер.