«Вообще жуть!»: Лоза раскритиковал проект «Голос. Дети»

Музыкант Юрий Лоза назвал проект «Голос. Дети» «жутью». Он считает, что дети не должны соревноваться в таких конкурсах, потому что у них еще не окрепли голоса.

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— Шоу «Голос. Дети» — вообще жуть! Дети не должны соревноваться, у них голоса не окрепли. Пока не пройдет пубертатный период, нельзя глотку рвать, — заявил артист Telegram-каналу «Звездач».

Лоза уверен, что юные конкурсанты, которые «пытаются выжать из себя максимум», никогда не станут профессиональными певцами после участия в этом проекте. Также он подчеркнул, что ему не интересно, кто будет «светить физиономией» и «грызть камеру» в новом сезоне шоу.

До этого Лоза призвал подвергнуть юмориста Максима Галкина* «проклятию памяти». После того как Минюст РФ объявил покинувшего страну телеведущего иноагентом, ничего хорошего его не ждет. Но артиста можно было бы наказать намного серьезнее, и зависит это от самих россиян, высказался музыкант. Он порекомендовал СМИ отказаться от освещения жизни тех, кто выступил с негативными комментариями о российской специальной операции и уехал из страны.