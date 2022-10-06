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1 час назад

Сын Алибасова задолжал банку свыше восьми миллионов рублей

Елена Прошина

Сын музыканта Бари Алибасова, занимающийся стримингом порно, задолжал банку более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Сын Алибасова задолжал банку свыше восьми миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, банк пытается взыскать с Алибасова-младшего 8 миллионов 395 тысяч рублей, госпошлину в размере 56 тысяч рублей, проценты за пользование кредитом по ставке 11,4% и неустойку за каждый день просрочки платежа. Помимо этого истец настаивает на расторжении договора с сыном музыканта с целью взыскания долга с его имущества.

Ранее Алибасов-младший сообщал, что его отцу придется носить корсет, чтобы избежать операции на позвоночнике.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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