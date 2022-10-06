Сын Алибасова задолжал банку свыше восьми миллионов рублей

Сын музыканта Бари Алибасова , занимающийся стримингом порно, задолжал банку более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

По данным телеканала, банк пытается взыскать с Алибасова-младшего 8 миллионов 395 тысяч рублей, госпошлину в размере 56 тысяч рублей, проценты за пользование кредитом по ставке 11,4% и неустойку за каждый день просрочки платежа. Помимо этого истец настаивает на расторжении договора с сыном музыканта с целью взыскания долга с его имущества.