Ольгу Серябкину в прозрачном наряде сравнили с Моникой Беллуччи

С итальянской актрисой Моникой Беллуччи юзеры сравнили российскую певицу Ольгу Серябкину в комментариях под опубликованным ей видео.
В личном Telegram-канале артистка показала себя в прозрачном белом наряде, который она выбрала для посещения премии Fashion People Awards 2022 в ресторане Backstage на территории «Крокус Сити Холла» в Москве.
Многие оценили кружевной костюм Серябкиной. «Красотка», «Анриал какой-то, очень идет!», «Беллуччи-лайт?» — написали они. Но нашлись и те, кто высказал противоположное мнение. Несколько человек заметили, что в этом наряде совсем не заметно, что у певицы есть грудь.
Ранее наряд с леопардовым принтом «не для деревенских» показала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Яркий образ знаменитой блондинки восхитил не всех.