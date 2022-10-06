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1 час назад

Ольгу Серябкину в прозрачном наряде сравнили с Моникой Беллуччи

Мослента

С итальянской актрисой Моникой Беллуччи юзеры сравнили российскую певицу Ольгу Серябкину в комментариях под опубликованным ей видео.

Ольгу Серябкину в прозрачном наряде сравнили с Моникой Беллуччи
Фото: МослентаМослента

В личном Telegram-канале артистка показала себя в прозрачном белом наряде, который она выбрала для посещения премии Fashion People Awards 2022 в ресторане Backstage на территории «Крокус Сити Холла» в Москве.

Многие оценили кружевной костюм Серябкиной. «Красотка», «Анриал какой-то, очень идет!», «Беллуччи-лайт?» — написали они. Но нашлись и те, кто высказал противоположное мнение. Несколько человек заметили, что в этом наряде совсем не заметно, что у певицы есть грудь.

Ранее наряд с леопардовым принтом «не для деревенских» показала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Яркий образ знаменитой блондинки восхитил не всех.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Моника Беллуччи,Ольга Серябкина,
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