Ольгу Серябкину в прозрачном наряде сравнили с Моникой Беллуччи

Многие оценили кружевной костюм Серябкиной. «Красотка», «Анриал какой-то, очень идет!», «Беллуччи-лайт?» — написали они. Но нашлись и те, кто высказал противоположное мнение. Несколько человек заметили, что в этом наряде совсем не заметно, что у певицы есть грудь.