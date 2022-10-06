В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
37 минут назад

«Сильно выпивал! Высадил бутылку коньяка в одно горло» — известный шоумен рассказал о пагубных привычках Бориса Моисеева

Popcake.tv

Россиян до сих пор не отпускает трагическая новость о смерти Бориса Моисеева. Эпатажный артист скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. Концертный директор Сергей Горох обнаружил тело Бориса Михайловича в его московской квартире. Подробно о причине смерти пока не говорят. Следователи решили убедиться, что Моисеев умер по естественным причинам, поэтому начали расследование.

Известный шоумен рассказал о пагубных привычках Бориса Моисеева
Фото: ТАССТАСС

Известный шоумен Рустам Солнцев близко общался с артистом, поэтому поведал свою версию печальных событий. Многие (в том числе и родной брат Бориса Моисеева) обвиняют концертного директора в том, что он «приложил руку» к смерти знаменитости из корыстных побуждений. Экс-участник шоу «Дом-2» не верит этим домыслам и считает, что Сергей Горох по собственному желанию посвятил большой отрезок своей жизни больному артисту. Многие коллеги из шоу-бизнеса отвернулись от Бориса Михайловича, но Сергей всегда был рядом, даже когда закончилась его концертная деятельность.

Рустам уверен, что Моисеев умер из-за проблем со здоровьем. Он перенес три инсульта, а до этого вел разгульный образ жизни. «Борис выпивал и выпивал здорово. И вот тогда при мне, заявив, что:

«Я тоже пью мало», он сам высадил бутылку коньяка, в одно горло. <…> А еще Борис сидел и пачками скуривал сигареты. И ни один человек, включая Гороха, не мог на него повлиять. Ни один!» — разоткровенничался Солнцев. Его слова цитирует ресурс

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Рустам Солнцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители