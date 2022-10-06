Известный шоумен рассказал о пагубных привычках Бориса Моисеева

Россиян до сих пор не отпускает трагическая новость о смерти Бориса Моисеева. Эпатажный артист скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. Концертный директор Сергей Горох обнаружил тело Бориса Михайловича в его московской квартире. Подробно о причине смерти пока не говорят. Следователи решили убедиться, что Моисеев умер по естественным причинам, поэтому начали расследование.

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Известный шоумен Рустам Солнцев близко общался с артистом, поэтому поведал свою версию печальных событий. Многие (в том числе и родной брат Бориса Моисеева) обвиняют концертного директора в том, что он «приложил руку» к смерти знаменитости из корыстных побуждений. Экс-участник шоу «Дом-2» не верит этим домыслам и считает, что Сергей Горох по собственному желанию посвятил большой отрезок своей жизни больному артисту. Многие коллеги из шоу-бизнеса отвернулись от Бориса Михайловича, но Сергей всегда был рядом, даже когда закончилась его концертная деятельность.

Рустам уверен, что Моисеев умер из-за проблем со здоровьем. Он перенес три инсульта, а до этого вел разгульный образ жизни. «Борис выпивал и выпивал здорово. И вот тогда при мне, заявив, что: