Джоли появилась на публике с дочерью после обвинений Брэда Питта в насилии

Актриса Анджелина Джоли появилась на публике с дочерью Вивьен после обвинений Брэда Питта в домашнем насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Папарацци засняли Анджелину Джоли и ее 14-летнюю дочь Вивьен у продуктового магазина Lassens в Лос-Анджелесе. Анджелина была одета в белое хлопковое платье на бретелях, поверх которого накинула серый палантин. Образ дополнили солнцезащитные очки, кожаная сумка коричневого цвета и сандалии Valentino. Что касается Вивьен, на ней были футболка из мерча певца и актера Бена Платта и спортивные штаны.