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44 минуты назад

Анджелина Джоли появилась на публике с дочерью после обвинений Брэда Питта в насилии

Газета.Ru

Актриса Анджелина Джоли появилась на публике с дочерью Вивьен после обвинений Брэда Питта в домашнем насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Джоли появилась на публике с дочерью после обвинений Брэда Питта в насилии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Папарацци засняли Анджелину Джоли и ее 14-летнюю дочь Вивьен у продуктового магазина Lassens в Лос-Анджелесе. Анджелина была одета в белое хлопковое платье на бретелях, поверх которого накинула серый палантин. Образ дополнили солнцезащитные очки, кожаная сумка коричневого цвета и сандалии Valentino. Что касается Вивьен, на ней были футболка из мерча певца и актера Бена Платта и спортивные штаны.

Накануне Анджелина Джоли подала против Брэда Питта встречный иск в рамках разбирательства о продаже винодельни Château Miraval и обвинила его в домашнем насилии. Актриса имела в виду инцидент на борту самолета в 2016 году. По словам Джоли, Питт «придушил одного из детей, а также ударил другого по лицу», а ее саму «схватил за голову и потряс».

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