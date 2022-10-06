Собчак ответила Корчевникову на его слова о родине

Журналистка Ксения Собчак попросила гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова пойти на фронт после его слов о патриотизме и покинувших страну россиянах. В своем Telegram-канале она предложила ему «подать пример».

Напомним, что во время одного из эфиров Корчевников крайне эмоционального раскритиковал уезжающих россиян. Он со слезами на глазах рассказал, что люди на фронте отдают жизнь за Родину, погибая за нее и за тех, кто остался в тылу.