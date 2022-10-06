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32 минуты назад

Собчак предложила Корчевникову пойти на фронт

Никита Бородкин

Журналистка Ксения Собчак попросила гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова пойти на фронт после его слов о патриотизме и покинувших страну россиянах. В своем Telegram-канале она предложила ему «подать пример».

Собчак ответила Корчевникову на его слова о родине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Борис Корчевников, подайте пример, возьмите Певцова в его дорогом костюме и в окопы, в окопы», — заявила Собчак.

Корчевников эмоционально раскритиковал уезжающих россиян

Напомним, что во время одного из эфиров Корчевников крайне эмоционального раскритиковал уезжающих россиян. Он со слезами на глазах рассказал, что люди на фронте отдают жизнь за Родину, погибая за нее и за тех, кто остался в тылу.

Отметим, что незадолго до этого телеведущий Корчевников навестил в госпитале раненого в Донбассе знакомого.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Борис Корчевников,
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