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12 минут назад

Даня Милохин снял платье с партнерши в анонсе нового сезона "Ледникового периода"

Газета.Ruиещё 2

На официальном сайте Первого канала вышли пикантные анонсы нового сезона «Ледниковый период».

Милохин снял платье с Медведевой в анонсе нового сезона «Ледникового периода»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В одном из роликов блогер Даня Милохин срезает бретельки с платья своей партнерши, оставляя ее без одежды. Девушка стоит спиной к зрителю. На последних кадрах Милохин снимает с себя пиджак и накидывает его на героиню ролика. Сам тиктокер остается топлес.

Анонсы с эротическим подтекстом также вышли с другими участниками нового сезона. Среди них ролики с Егором Бероевым, Натальей Подольской, Валерией Ланской, Дарьей Мороз, Елизаветой Арзамасовой, Региной Тодоренко, Маратом Башаровым.

Известно, что Милохин снова выступит на льду в паре с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой. Пара участвовала в прошлом сезоне программы, заняв 3 место.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Регина Тодоренко,Валерия Ланская,Дарья Мороз,Первый канал,
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