Милохин снял платье с Медведевой в анонсе нового сезона «Ледникового периода»

На официальном сайте Первого канала вышли пикантные анонсы нового сезона «Ледниковый период».
В одном из роликов блогер Даня Милохин срезает бретельки с платья своей партнерши, оставляя ее без одежды. Девушка стоит спиной к зрителю. На последних кадрах Милохин снимает с себя пиджак и накидывает его на героиню ролика. Сам тиктокер остается топлес.
Анонсы с эротическим подтекстом также вышли с другими участниками нового сезона. Среди них ролики с Егором Бероевым, Натальей Подольской, Валерией Ланской, Дарьей Мороз, Елизаветой Арзамасовой, Региной Тодоренко, Маратом Башаровым.
Известно, что Милохин снова выступит на льду в паре с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой. Пара участвовала в прошлом сезоне программы, заняв 3 место.