Милохин снял платье с Медведевой в анонсе нового сезона «Ледникового периода»

В одном из роликов блогер Даня Милохин срезает бретельки с платья своей партнерши, оставляя ее без одежды. Девушка стоит спиной к зрителю. На последних кадрах Милохин снимает с себя пиджак и накидывает его на героиню ролика. Сам тиктокер остается топлес.