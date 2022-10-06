Ипотечный брокер назвал реальную стоимость знаменитого замка Пугачевой

— У них красивый дом, но с очень странной планировкой, и находится он практически в открытом поле. Да и для его содержания нужен персонал, что потребует дополнительных трат. Я бы вот на что сделал еще акцент: загородная недвижимость, какой бы она ни была, даже если мы говорим об элитном секторе, — она не так привлекательна, как те же квартиры, построенные в дорогих кварталах по дизайнерским концепциям, — пояснил специалист. — Всегда квартиры внутри Москвы будут значительно ликвиднее, чем загородные замки и особняки. Последние очень сложно содержать, продать, даже сдать в аренду.