Ипотечный брокер назвал реальную стоимость знаменитого замка Пугачевой

Жаркие дискуссии о том, что знаменитые супруги Алла Пугачева и Максим Галкин* хотят выставить на продажу свой загородный замок в деревне Грязь, ведутся еще с мая 2022 года. По разным данным, чета вложила в этот особняк по меньшей мере около миллиарда рублей. И при продаже знаменитости хотят получить сумму равную вложенной. Однако эксперты по недвижимости спешат разочаровать Аллу и Максима, поскольку нынешняя экономическая ситуация не позволит выставить дом за желаемую сумму. Кроме того, этот замок нельзя отнести к жилью премиум-класса. Какова реальная цена дома артистов, «Вечерняя Москва» узнала у ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.
По словам эксперта, сегодняшняя экономическая и политическая обстановка в стране расширила рынок недвижимости, и на нем появилось неисчислимое количество предложений, которые намного быстрее заинтересуют потенциального покупателя, чем звездный особняк.
— Нужно учитывать, что при продаже жилья, никто не будет считать, какие вложения были внедрены в него. Это второстепенные вопросы. А вот самое главное, — говорит спикер, — это месторасположение жилища и сегмент, к которому его можно отнести: эконом или премиум.
По словам собеседника «ВМ», особняк звездной пары находится на территории обычной деревни, которая не входит в премиум-сегмент, там нет охраны и особых достопримечательностей, что значительно снижает цену.
— У них красивый дом, но с очень странной планировкой, и находится он практически в открытом поле. Да и для его содержания нужен персонал, что потребует дополнительных трат. Я бы вот на что сделал еще акцент: загородная недвижимость, какой бы она ни была, даже если мы говорим об элитном секторе, — она не так привлекательна, как те же квартиры, построенные в дорогих кварталах по дизайнерским концепциям, — пояснил специалист. — Всегда квартиры внутри Москвы будут значительно ликвиднее, чем загородные замки и особняки. Последние очень сложно содержать, продать, даже сдать в аренду.
По этой причине в ближайшее время реализовать особняк паре вряд ли удастся. Шансы на проведение этой сделки увеличатся лишь в том случае, если знаменитости снизят цену как минимум до 400 миллионов рублей.
— Согласно нынешним рыночным условиям, которые довольно сложные, максимальная стоимость этого дома будет варьироваться от 300–400 миллионов рублей. Но я не представляю, — признается Ракута, — кто может стать потенциальным покупателем этого особняка.
По мнению брокера, дом с таким бурным прошлым, где проживала самая обсуждаемая семья страны, может привлечь лишь очень богатых поклонников творчества артистов.
Между тем площадь знаменитого замка составляет три тысячи квадратных метров. Особняк создан по архитектурному плану Веры Горлицыной и Анатолия Голева.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Пугачева и Галкин выставили замок на продажу за миллиард рублей. Директор певицы Елена Чупракова отказалась комментировать информацию.
*Максим Галкин включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.