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1 час назад

Поплавская отреагировала на желание Пугачевой стать иноагентом

Слово и Дело

Актриса театра и кино Яна Поплавская высказалась о просьбе певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом.

Поплавская отреагировала на желание Пугачевой стать иноагентом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поплавская назвала звезду взрослым человеком, которого она понимает. По мнению актрисы, Примадонна ни за что не предаст своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ).

«Это очень взрослый человек. Для меня все понятно. А как вы хотели, чтобы она предала своего мужа? Она не похожа на такого человека. Не думаю, что так все легко. Это такой выплеск», – заявила знаменитость в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Телеведущая уточнила, что не хочет обсуждать певицу в Сети, как поступают множество звезд. Ранее Пугачева выложила пост в социальных сетях, где попросила Минюст внести ее в список иноагентов РФ

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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