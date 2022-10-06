Поплавская отреагировала на желание Пугачевой стать иноагентом

Актриса театра и кино Яна Поплавская высказалась о просьбе певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом.
Поплавская назвала звезду взрослым человеком, которого она понимает. По мнению актрисы, Примадонна ни за что не предаст своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ).
«Это очень взрослый человек. Для меня все понятно. А как вы хотели, чтобы она предала своего мужа? Она не похожа на такого человека. Не думаю, что так все легко. Это такой выплеск», – заявила знаменитость в YouTube-шоу «Алена, блин!».
Телеведущая уточнила, что не хочет обсуждать певицу в Сети, как поступают множество звезд. Ранее Пугачева выложила пост в социальных сетях, где попросила Минюст внести ее в список иноагентов РФ