Журналистка Ксения Собчак не живет вместе со своим мужем худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым . Об этом сообщил шоумен, постоянный комментатор светской хроники Рустам Солнцев .

«Они время от времени видятся, но каждый живет при себе. При своем», — цитирует Солнцева « Дни.ру ».

Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Издание отметило, что брак Собчак и Богомолова сопровождался множеством скандалов, а также слухами о разводе. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни в своих социальных сетях ввиду постоянной занятости.