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20 минут назад

Светский журналист Солнцев: Собчак перестала жить вместе с мужем

Ura.Ru

Журналистка Ксения Собчак не живет вместе со своим мужем худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Об этом сообщил шоумен, постоянный комментатор светской хроники Рустам Солнцев.

«Они время от времени видятся, но каждый живет при себе. При своем», — цитирует Солнцева «Дни.ру».

Шоумен также отметил, что супруги не живут вместе.

Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Издание отметило, что брак Собчак и Богомолова сопровождался множеством скандалов, а также слухами о разводе. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни в своих социальных сетях ввиду постоянной занятости.

Шоу-бизнес,Видео,Рустам Солнцев,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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