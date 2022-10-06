Собчак призвала Корчевникова отправиться в зону СВО после его слов о родине

Телеведущая Ксения Собчак попросила пойти на передовую журналиста Бориса Корчевникова из-за его слов о патриотизме.
Собчак отреагировала на речь Корчевникова, в которой он высказывался о покинувших Россию соотечественниках. Журналистка не одобрила его заявления и попросила подать пример остальным гражданам.
«Борис Корчевников, подайте пример, возьмите Певцова в его дорогом костюме и в окопы, в окопы», — поделилась звезда в своем Telegram-канале.
Во время одного из эфиров телеведущий начал плакать в момент, когда делился мнением о патриотизме военных. Он назвал мусором тех, кто отказался отправиться защищать Донбасс.