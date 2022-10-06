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22 минуты назад

Собчак предложила Корчевникову отправиться на фронт после речи о патриотизме

Слово и Делоиещё 1

Телеведущая Ксения Собчак попросила пойти на передовую журналиста Бориса Корчевникова из-за его слов о патриотизме.

Собчак призвала Корчевникова отправиться в зону СВО после его слов о родине
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Собчак отреагировала на речь Корчевникова, в которой он высказывался о покинувших Россию соотечественниках. Журналистка не одобрила его заявления и попросила подать пример остальным гражданам.

«Борис Корчевников, подайте пример, возьмите Певцова в его дорогом костюме и в окопы, в окопы», — поделилась звезда в своем Telegram-канале.

Во время одного из эфиров телеведущий начал плакать в момент, когда делился мнением о патриотизме военных. Он назвал мусором тех, кто отказался отправиться защищать Донбасс.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Борис Корчевников,
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