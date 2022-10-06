Друг Пугачевой захотел купить замок певицы с одним условием

Певец Андрей Ковалев заявил о своей готовности выкупить замок исполнительницы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. Как сообщает BLITZ+, он отметил, что продать объект за 1 млрд рублей Примадонна, скорее всего, не сможет.

«Вот на Рублевке сейчас сносят "монстров" из 90-х, потому что — стоимость земли! Надо сносить и строить новое. Не знаю, есть ли в нашей стране хоть один человек с таким же вкусом, как у Галкина (признан Минюстом иноагентом», — сказал Ковалев, отметив, что текущая цена особняка очень завышена.

Он отметил, что приобрел бы замок за «20 миллионов» и сделал бы там детский развлекательный центр.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России. Позднее Примадонна вернулась в страну с детьми, а юморист остался за границей.

Недавно Пугачева улетела из России в Израиль вместе с детьми, а также выставила на продажу знаменитый замок за 1 млрд рублей. При этом многие риелторы сошлись во мнении, что паре будет сложно продать особняк со столь специфической архитектурой, особенно сейчас, когда на рынке элитной недвижимости наблюдаются проблемы с продажами.