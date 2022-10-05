Украина ввела санкции против ряда своих звезд

Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в новый санкционный список певиц Анну Седокову, Таисию Повалий, Ани Лорак и телеведущую Регину Тодоренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Экономическую правду».
Отмечается, что они все являются гражданками Украины. Список утвердили 30 сентября. При этом никаких официальных причин введения санкций против Седоковой, Повалий, Лорак и Тодоренко не приводится.
Ранее сообщалось, что правительство Украины внесло в новый пакет санкций 3600 российских физических и юридических лиц. Указывалось, что в него вошли представители высшего руководства России, их родственники и близкое окружение, командование ВС РФ, руководители регионов, крупные предприниматели и артисты.