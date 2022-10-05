Украина ввела санкции против ряда своих звезд

Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в новый санкционный список певиц Анну Седокову, Таисию Повалий, Ани Лорак и телеведущую Регину Тодоренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Экономическую правду».

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Отмечается, что они все являются гражданками Украины. Список утвердили 30 сентября. При этом никаких официальных причин введения санкций против Седоковой, Повалий, Лорак и Тодоренко не приводится.