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8 минут назад

Украина ввела санкции против ряда своих звезд

Елена Прошина

Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в новый санкционный список певиц Анну Седокову, Таисию Повалий, Ани Лорак и телеведущую Регину Тодоренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Экономическую правду».

Украина ввела санкции против ряда своих звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что они все являются гражданками Украины. Список утвердили 30 сентября. При этом никаких официальных причин введения санкций против Седоковой, Повалий, Лорак и Тодоренко не приводится.

Ранее сообщалось, что правительство Украины внесло в новый пакет санкций 3600 российских физических и юридических лиц. Указывалось, что в него вошли представители высшего руководства России, их родственники и близкое окружение, командование ВС РФ, руководители регионов, крупные предприниматели и артисты.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Регина Тодоренко,Анна Седокова,Верховный суд,Правительство Украины,
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