В смерти Бориса Моисеева нашли признаки преступления

Проведение проверки СК РФ по факту смерти певца Бориса Моисеева свидетельствует о том, что есть признаки преступления, пояснил в интервью «Комсомольской правде» звездный адвокат Андрей Алешкин.

Отмечается, что после смерти шоумена стало известно о проведении Следственным комитетом России проверки по факту его смерти. Отрабатываются две версии - «убийство» и «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть».

Алешкин подчеркнул, что СК предпринимает соответствующие действия в тех случаях, когда «есть признаки, которые указывают на преступление».

В частности, криминальная версия отрабатывается при выявлении во время патологоанатомического исследования тела обстоятельств, свидетельствующих о насильственном характере смерти, пояснил юрист.

Кроме того, проверка может быть назначена при обращении родственников, а также на основе публикаций в СМИ, уточнил Алешкин.