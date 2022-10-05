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22 минуты назад

В смерти Бориса Моисеева нашли признаки преступления

Илья Родин

Проведение проверки СК РФ по факту смерти певца Бориса Моисеева свидетельствует о том, что есть признаки преступления, пояснил в интервью «Комсомольской правде» звездный адвокат Андрей Алешкин.

Отмечается, что после смерти шоумена стало известно о проведении Следственным комитетом России проверки по факту его смерти. Отрабатываются две версии - «убийство» и «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть».

Алешкин подчеркнул, что СК предпринимает соответствующие действия в тех случаях, когда «есть признаки, которые указывают на преступление».

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В частности, криминальная версия отрабатывается при выявлении во время патологоанатомического исследования тела обстоятельств, свидетельствующих о насильственном характере смерти, пояснил юрист.

Кроме того, проверка может быть назначена при обращении родственников, а также на основе публикаций в СМИ, уточнил Алешкин.

Эксперт отметил также, что в морге проводят все необходимые экспертизы, берут образцы крови. Таким образом, наличие подозрений у правоохранительных органов не становится препятствием для захоронения.

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