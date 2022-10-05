Подмосковный особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан иноагентом) в деревне Грязь был выставлен на продажу за 1 млрд рублей. Риелтор и эксперт по элитной недвижимости Арина Лац считает, что в ближайшее время покупатели на это жилье вряд ли найдутся.

Риелтор называет множество плюсов данной недвижимости, но сомневается в потенциальных покупателях особняка Пугачевой и Галкина, так как «здесь уже момент идеологический».

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«Те, кто поддерживает точку зрения Максима Галкина относительно СВО, либо уехали, либо уезжают из России. Вкладываться в замок они не станут по понятным причинам: если покидают страну, то зачем им здесь замок? Те же, кто поддерживает СВО, морщатся при одном упоминании фамилий Галкина и Пугачевой. Не секрет, что часть россиян считают их предателями и ни за что не станут покупать у них ничего. Это как черная метка», — заявила Лац в интервью News.Ru.

В марте певица покинула Россию. Однако в конце августа она на месяц вернулась обратно для того, чтобы надлежащим образом разобраться с дорогостоящей недвижимостью, а также забрать документы детей из школы. Признанный иноагентом муж певицы Галкин также покинул Россию весной 2022 года на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине и с тех пор живет с семьей в доме своего брата в Израиле. В соцсетях юморист не раз критиковал СВО. Узнав о решении Минюста в отношении ее мужа, Пугачева попросила признать иноагентом и ее.

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин не смогут быстро продать свой замок в деревне Грязь. Срок продажи недвижимости оценили опрошенные «РИА Новости» риелторы.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Пугачева и Галкин выставили замок на продажу за миллиард рублей. Директор певицы Елена Чупракова отказалась комментировать информацию.

По словам президента Kalinka Group Екатерины Румянцевой, поиск покупателей может значительно затянуться из-за специфики объекта. Эксперт считает назначенную стоимость неоправданно высокой.

«Цена завышена. Да, там внутри очень дорогая отделка, но само место крайне специфическое, а фасад тоже весьма своеобразный», — пояснила Румянцева.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, напротив, назвал цену адекватной. По его словам, замком могут заинтересоваться поклонники Пугачевой, однако в настоящий момент продажа элитной недвижимости осложнилась. Председатель совета директоров «БЕСТ-Новостроя» Ирина Доброхотова добавила, что подобные объекты непросто продать даже вдвое дешевле себестоимости, если не найдется очень заинтересованный именно в этом лоте покупатель.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* является самой знаменитой звездной недвижимостью в России. В стране подобных частных объектов почти нет. Звезды обычно стараются сделать все возможное, чтобы показать своим поклонникам, что они живут скромно, чуть ли не как обычные россияне. Тем не менее, всегда встречаются исключения. Самое яркое – пара Галкина* и Пугачевой и их замок в деревне Грязь. Сейчас он выставлен на продажу за 1 млрд российских рублей.

Яна Рудковская считает, что Пугачева сильно продешевила, установив такую цену. Продюсер заявила, что она лично была в доме у Пугачевой и Галкина*. Она утверждает, что это не только эффектная, но и комфортная для проживания недвижимость. На территории замка есть буквально все, что необходимо для хорошей жизни. Не хватает разве что собственного магазина, ресторана и церкви, как шутят многие интернет-пользователи.

Рудковская заявила, что желающих купить замок Галкина* и Пугачевой предостаточно. Это статусная недвижимость, которая привлекает внимание общественности. Тем не менее, Яна уверена, что молниеносно этот замок не продать, хоть и его стоимость сильно занижена. Якобы предприниматели, звезды, чиновники, спортсмены и прочие влиятельные люди будут ждать, когда Пугачева согласится на торг.

Есть те, кто уверен, что Пугачевой не удастся в принципе продать свой замок. В Сети то и дело говорят о том, что имущество иноагентов в России рано или поздно будут отбирать. Такую практику уже видели за границей, когда имущество российских олигархов переходило на баланс стороннего государства. Многим россиянам она показалась несправедливой.

Сама Пугачева не комментировала факт того, что она продает свою недвижимость. Вероятно, звезда работает через элитные агентства недвижимости, которые не выставляют ее замок в общий доступ, а предлагают его приобрести лишь ограниченному кругу лиц, среди которых есть ведущие предприниматели России, звезды, политики и спортсмены. Элитная недвижимость редко появляется в общем доступе. Тем не менее, за продажей замка Пугачевой следят все российские СМИ. Вероятно, под окнами строения сейчас дежурят журналисты в надежде увидеть риелторов, оценщиков и потенциальных покупателей.

*Максим Галкин признан Минюстом России иноагентом.

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) отказались делать скидку на свой подмосковный замок в деревне Грязь. Как сообщает Teleprogramma.pro, бывший депутат Роман Худяков рассказал в соцсетях, что недавно на необычный объект нашелся покупатель, который хотел приобрести его за 700 млн рублей.

«Все-таки не 700 миллионов рублей, а один миллиард захотела (Пугачева — прим. ред.). Это человек из шоу-бизнеса, который предпочитает остаться неизвестным. Он, кстати, в России, никуда уезжать не собирается, но планировал поторговаться за замок и был уверен, что ему уступят», — рассказал Худяков.

Замок эстрадной певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина нужно проверить после высказываний исполнительницы о геополитической ситуации в России. С таким предложением выступил председатель партии «Ветераны России» Ильдар Резяпов, пишет «Звезда плюс».

Стоимость замка пары в деревне Грязь оценивается в миллиард рублей. По словам Резяпова, в первую очередь необходимо узнать, каким образом Пугачева и Галкин получили деньги на строительство особняка.

«Все, что касалось финансовой деятельности семьи, на это закрывали глаза. Сейчас надо приоткрыть занавес и проверить деятельность Аллы Борисовны», — отметил председатель партии.

Рязапов считает, что высказывания Пугачевой связаны с ее желанием окончательно переехать в Израиль. «Она стала высказываться за то, чтобы и ее признали иноагентом, и, видимо, специально создает для этого провокации», — пояснил общественный деятель.

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с mk.ru заверил, что звезды, которые сейчас продают недвижимость в Москве, со временем об этом пожалеют.

«Я не специалист по недвижимости, но я знаю, что сейчас в Москве из звезд много кто и что продает. Правда, люди потом будут об этом жалеть, я уверен», — высказался Шаляпин.

По его мнению, сейчас не самое подходящее время для продажи жилья. Певец считает, что россиянам стоит наоборот стремиться к покупке жилплощади и «таким образом инвестировать». Шаляпин убежден, что певица Алла Пугачева «продешевила», когда выставила на продажу свой замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Вместе с этим музыкант признался, что разочаровался в Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине (признан в РФ иностранным агентом).

«Если честно, мне все это уже безразлично, для меня не существует больше Аллы Пугачевой и Максима Галкина: отношение к своей стране они показали. И меня не интересует больше их жизнь», — резюмировал Шаляпин.

После продолжительного пребывания за пределами Российской Федерации Алла Пугачева приехала на родину в конце августа. Спустя месяц Примадонна снова выехала заграницу. Издание СтарХит обозначило пять основных доводов, которые указывают на то, что артистка больше не вернется в Россию.

Первым весомым аргументом того, что Примадонна не планирует возвращаться домой, является решение о продаже своего замка, который находится в деревне Грязь. Огромный особняк выставлен на продажу за один миллиард рублей. Скорее всего, решение продать недвижимость все же принимал супруг артистки Максим Галкин, поскольку именно он числится в качестве владельца дома.

Второй момент, указывающий на то, что семья больше не вернется родину, это то, что певица запросила у администрации Первой Московской гимназии всех документов детей: личные дела, табели успеваемости, медицинские карты и сведения о грамотах Лиза и Гарри. Хотя ранее Алла Борисовна заявляла, что возвращение в Москву все же планируется ради обучения детей.

Третий аргумент – осознанный конфликт Примадонны с властью России. Пугачева направила в Министерство юстиции письмо с просьбой включить ее в список иностранных агентов. Позднее просьба была одобрена, и теперь Алла Борисовна, как и ее супруг Максим Галкин, внесены в список иноагентов РФ.

И последним, но не менее значимым аргументом, свидетельствующим о том, что Пугачева покинула страну навсегда, является отсутствие ее концертов в России. К тому же, появилась информация, что Максим Галкин смог найти у себя еврейские корни и уже получил гражданство Израиля.