Цискаридзе назвал свою автобиографию честным рассказом об успехах и неудачах в жизни

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе назвал свою автобиографическую книгу "Мой театр" откровенным рассказом об успехах и неудачах в его театральной жизни. На пресс-конференции в среду он отметил, что это издание охватывает только половину его танцевальной карьеры и что в будущем планируется выпустить ее продолжение.

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"Про меня уже выходило несколько книг, но здесь, в данной ситуации, <…> это мой рассказ о всем том, что в жизни приключалось. Я люблю мемуарную литературу, <…> у меня есть большой опыт как у читателя. Я старался писать, в основном, о профессии и о своем профессиональном пути, <…> старался рассказать хорошее и обходить неприятные темы, хотя о некоторых приходилось рассказывать, потому что иначе история была бы неправдоподобная. Но я ни в коем случае себя не обеляю, я там очень честно рассказываю, что у меня вышло, а что не вышло в жизни", - сказал Цискаридзе, представляя книгу.

Выход издания в свет приурочен ко Дню учителя - сам Николай Цискаридзе с 20 лет был приобщен к педагогической деятельности. Как отметили в издательстве АСТ, на страницах книги возникают картины театральной жизни, жанровые зарисовки зарубежных гастролей, запечатлены яркие образы выдающихся мастеров: хореографов, дирижеров, педагогов, артистов. "Мой театр" написан на основе дневниковых записей, которые Цискаридзе вел с 1985 по 2003 год. Среди ее героев - Юрий Григорович, Ролан Пети, Марина Семенова, Галина Уланова, Юбер де Живанши, Вивьен Вествуд, принцесса Диана, Михаил Барышников и многие другие. Цискаридзе отметил, что его творческая карьера пришлась на очень яркий период в истории страны. "Мне есть что вспомнить. Через мою театральную жизнь прошло очень много выдающихся личностей", - сказал автор.

Цискаридзе признался, что не собирался в столь раннем возрасте браться за мемуары - подтолкнули к этому карантин во время пандемии коронавируса и его педагог в Московском Академическом хореографическом училище, писатель и историк балета Ирина Дешкова. "Я счастлив, что это произошло, потому что <…> я все время сомневался и говорил: зачем это? Я все время напоминал слова Ф.Г. Раневской, которая сказала, что "если напишу книгу воспоминаний, то это будет книга жалоб без предложений". Я не хотел, чтобы была книга жалоб, потому что у любого артиста есть много, так скажем, нереализованных желаний", - отметил он.

Дневник артиста

По словам автора книги, он никогда не вел дневник, разве что старался отметить перечень спектаклей. "Я вел всю жизнь театральный дневник - что, когда, где я танцевал. Когда вы видите этот перечень спектаклей, очень легко вспоминается, что вокруг происходило. Там очень мало есть информации в этом дневничке, но иногда стоят плюсики, минусики - это я сам себе ставил за спектакли, когда я понимал, что вот тут я станцевал неважно - значит, минус. Иногда понимал, что прошло хорошо, я себе ставил плюс, а иногда плюс-минус ставил. Когда стал смотреть, стало очень смешно и забавно", - рассказал артист.