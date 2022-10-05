Соседов хочет запретить Алле Пугачевой въезд в Россию

Музыкальный критик Сергей Соседов нашел симметричный ответ на высказывание недавно снова покинувшей Россию Аллы Пугачевой: она назвала своих критиков "холопами" и "рабами".
Как пишет сегодня, 5 октября, Teleprogramma.pro, Соседов предложил запретить певице возвращаться в Россию, коль скоро она так не уважает ее население. Соседов пошел дальше и высказал пожелание навсегда вычеркнуть певицу из истории советской и российской эстрады, чтобы песни ее не звучали, а люди ее забыли.
Впрочем, критик отдает себе отчет в том, что это невыполнимо. Он уверен: Примадонна в любом случае вернется в Россию, ибо ни в какой другой стране она никому не нужна.