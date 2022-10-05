Лил алкоголь и душил сына: Джоли обвинила Питта в насилии

Брэда Питта и Анджелину Джоли называли самой красивой и счастливой парой Голливуда. Актеры встретились во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. Через год у них родилась дочь, а еще через два года семья пополнилась двойняшками. Питт также усыновил всех приёмных детей Анджелины. Всего семья воспитывала шестерых детей: сыновей Мэддокса Шивана, Пакс Тьена и Нокс Леона и дочерей Захару Марли, Шайлу Нувель и Вивьен Маршелин.

1/9 Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми в 2011 году Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Брэд Питт и Анджелина Джоли в 2012 году Фото: globallookpress.com 3/9 Шайло Нувель, Анджелина Джоли и Захара Марли, 2019 год Фото: globallookpress.com 4/9 Нокс Леон, 2021 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Захара Марли, 2019 год Фото: globallookpress.com 6/9 Анджелина Джоли, Шайло Нувель, Захара Марли, Вивьен Маршелин, Мэддокс Шиван и Нокс Леон, 2021 год Фото: globallookpress.com 7/9 Анджелина Джоли и Вивьен Маршелин Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Мэддокс Шиван, 2019 год Фото: legion-media.ru 9/9 Пакс Тьен, 2021 год Фото: legion-media.ru

В 2014 года Питт и Джоли заключили долгожданный среди поклонников пары брак. Они поженились во Франции, в принадлежащем им замке Мираваль. Стало известно, что пара заключила жёсткий брачный контракт. В случае измены Питта жене он лишится права совместной опеки над их детьми.

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К огорчению фанатов, официальная брачная жизнь звезд Голливуда продлилась недолго. В 2016 году Анджелина подала на развод. Причиной разрыва стали разногласия в методах воспитания детей, а также чрезмерное увлечение Брэда Питта спиртными напитками.

12 апреля 2019 года брак Джоли и Питта был расторгнут по решению суда.

И вот только сейчас в прессе появилась информация о возможных причинах разрыва знаменитой пары. Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт истинное воплощение зла и рассказала о насилии над детьми со стороны бывшего мужа. Подробности об одном из таких инцидентов приводит Starhit.

В сентябре 2016 года Джоли и Питт вместе с детьми отправились в путешествие на частном самолете. Во время полета актер перебрал с алкоголем и стал ругаться с женой. Когда же за Анджелину вступился один из сыновей пары (предполагается, что это был Мэддокс), Брэд вышел из себя и набросился на ребенка. Во время потасовки он несколько раз ударил сына и пытался его задушить. От рук Питта также пострадал другой ребенок и сама Джоли, которые хотели оттащить взбесившегося отца от мальчика. Кроме того, во время ссоры актер несколько раз вылил на Анджелину и детей красное вино и пиво.

Сам Питт отрицает свою вину и говорит, что не допускал никакого жестокого обращения со своими детьми. Брэд считает, что Джоли вспомнила старый конфликт из-за иска по поводу общего винного бизнеса. Артист обвиняет ее в том, что она продала свою часть незнакомцу без его ведома, а это считается нарушением договора бывшей пары.