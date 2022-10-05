В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
30 минут назад

Украинские СМИ: Пугачева получила израильское гражданство

Лера Букина

Украинское издание Telegraf сообщило, что у российской певицы Аллы Пугачевой теперь есть гражданство Израиля.

Согласно обнародованным фотографиям паспорта Пугачевой, документ выдали в мае 2022 года. Срок действия паспорта – 12 месяцев. Автор публикации заявляет, что факт получения такого паспорта был подтвержден источниками среди сотрудников пограничной службы Израиля.

Вероятно, артистке выдали даркон (израильский загранпаспорт). Законодательство предусматривает возможность оформить такой документ через 90 дней после получения гражданства или по ускоренной программе.

Срок действия первого документа составляет 12 месяцев. Следующий при условии проживания в Израиле будет действовать 5 лет.

«Были холопами, стали рабами»: Пугачева сделала заявление из-за границы

Как сообщили сегодня российские СМИ, общественная организация «Ветераны России» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой произвести проверку последних публичных заявлений Аллы Пугачевой на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.

Шоу-бизнес,Видео,Алла Пугачева,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители