Украинское издание Telegraf сообщило, что у российской певицы Аллы Пугачевой теперь есть гражданство Израиля.

Согласно обнародованным фотографиям паспорта Пугачевой, документ выдали в мае 2022 года. Срок действия паспорта – 12 месяцев. Автор публикации заявляет, что факт получения такого паспорта был подтвержден источниками среди сотрудников пограничной службы Израиля.

Вероятно, артистке выдали даркон (израильский загранпаспорт). Законодательство предусматривает возможность оформить такой документ через 90 дней после получения гражданства или по ускоренной программе.

Срок действия первого документа составляет 12 месяцев. Следующий при условии проживания в Израиле будет действовать 5 лет.