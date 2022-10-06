Интернет-пользователи высмеяли Хлои Кардашьян

Интернет-пользователи раскритиковали Хлои Кардашьян за перебор с ретушью фотографий. Об этом сообщает Page Six.
На днях американская телезвезда и бизнесвумен выложила новое фото, на котором она позирует в черном обтягивающем комбинезоне, подчеркивающем ее стройную фигуру. Однако бдительные подписчики сразу обратили внимание на то, что талия Хлои на снимке стала неестественно узкой, плечо и рука непропорциональными по отношению к остальному телу, а стены и камин, на фоне которых позировала девушка, заметно «поплыли».
Хлои Кардашьян решила остановить поток обвинений от подписчиков и удалила публикацию. Более того, звезда заявила, что никогда не загружала эту фотографию в социальные сети.
«Я никогда не публиковала это фото на своей странице. Где доказательства, что я это сделала? Люди такие странные», — написала Хлои Кардашьян в личном блоге.