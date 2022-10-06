Интернет-пользователи высмеяли Хлои Кардашьян

На днях американская телезвезда и бизнесвумен выложила новое фото, на котором она позирует в черном обтягивающем комбинезоне, подчеркивающем ее стройную фигуру. Однако бдительные подписчики сразу обратили внимание на то, что талия Хлои на снимке стала неестественно узкой, плечо и рука непропорциональными по отношению к остальному телу, а стены и камин, на фоне которых позировала девушка, заметно «поплыли».