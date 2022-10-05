Стал известен новый ведущий программы «Сто к одному»

Новым ведущим передачи «Сто к одному» утвержден продюсер Александр Акопов. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил телеканал «Россия 1».

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«Ведущим программы "Сто к одному" на телеканале «Россия» станет Александр Акопов», - говорится в заявлении пресс-службы.

Также телеканал выложил несколько фотографий с Акоповым в студии шоу.

Ранее бессменный ведущий «Сто к одному» Александр Гуревич отказался вести программу и уволился с телеканала «Россия 1». В соцсетях он оставил комментарий под одним из выпусков передачи, в котором рассказал о родственниках из Одессы и отметил, что считает невозможным лично для себя шутить «на фоне огромной трагедии». Телеведущий также подчеркнул, что не может в нынешних условиях вести развлекательное шоу.