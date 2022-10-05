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1 час назад

Стал известен новый ведущий программы «Сто к одному»

Алиса Селезнёва

Новым ведущим передачи «Сто к одному» утвержден продюсер Александр Акопов. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил телеканал «Россия 1».

Стал известен новый ведущий программы «Сто к одному»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ведущим программы "Сто к одному" на телеканале «Россия» станет Александр Акопов», - говорится в заявлении пресс-службы.

Также телеканал выложил несколько фотографий с Акоповым в студии шоу.

Ранее бессменный ведущий «Сто к одному» Александр Гуревич отказался вести программу и уволился с телеканала «Россия 1». В соцсетях он оставил комментарий под одним из выпусков передачи, в котором рассказал о родственниках из Одессы и отметил, что считает невозможным лично для себя шутить «на фоне огромной трагедии». Телеведущий также подчеркнул, что не может в нынешних условиях вести развлекательное шоу.

После начала военной операции на Украине многие известные артисты и журналисты выступили против ее проведения и уехали из России. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других. При этом большая часть звезд опровергла сообщения о своей эмиграции за рубеж, назвав выезд за пределы страны отпуском, каникулами и прохождением лечения.

Шоу-бизнес,Александр Акопов,Максим Галкин,Иван Ургант,Александр Гуревич,Алла Пугачева,Рената Литвинова,
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