Российская певица Алла Пугачева получила гражданство Израиля. Об этом стало известно украинскому изданию Telegraf.

Журналисты опубликовали фото паспорта артистки, он был выдан в мае текущего года со сроком действия на один год. Подлинность документа изданию подтвердили источники среди израильских пограничников.

Речь предположительно идет о получении певицей даркона — израильского заграничного паспорта. В соответствии с новыми правилами репатрианты могут оформить его спустя три месяца после получения гражданства или по ускоренной программе. Первый документ гражданина действителен один год, срок действия следующего, при условии проживания в Израиле, будет составлять пять лет.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.