Данко заявил Панину, что у него нет права открывать рот в адрес россиян

Актер Алексей Панин, перебравшись на ПМЖ в Испанию, время от времени оскорбительно высказывается в адрес россиян. Благодаря такому поведению ему удается привлечь внимание к своей персоне в период затяжного отсутствия предложений по работе в шоу-бизнесе.
Певец Данко возмущен подобным поведением Панина и считает, что актер не вправе критиковать россиян из-за границы.
«Это некрасиво — сидеть и тявкать из-за забора. Такой человек не имеет права свой рот открывать», — заявил Данко, припомнив скандальные ролики Панина сексуального характера.
Певец предложил забыть на всегда покинувшего Россию Панина.