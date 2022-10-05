Данко заявил Панину, что у него нет права открывать рот в адрес россиян

Актер Алексей Панин, перебравшись на ПМЖ в Испанию, время от времени оскорбительно высказывается в адрес россиян. Благодаря такому поведению ему удается привлечь внимание к своей персоне в период затяжного отсутствия предложений по работе в шоу-бизнесе.