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53 минуты назад

Данко заявил Панину, что у него нет права открывать рот в адрес россиян

Слово и Дело

Актер Алексей Панин, перебравшись на ПМЖ в Испанию, время от времени оскорбительно высказывается в адрес россиян. Благодаря такому поведению ему удается привлечь внимание к своей персоне в период затяжного отсутствия предложений по работе в шоу-бизнесе.

Данко заявил Панину, что у него нет права открывать рот в адрес россиян
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Певец Данко возмущен подобным поведением Панина и считает, что актер не вправе критиковать россиян из-за границы.

«Это некрасиво — сидеть и тявкать из-за забора. Такой человек не имеет права свой рот открывать», — заявил Данко, припомнив скандальные ролики Панина сексуального характера.

Певец предложил забыть на всегда покинувшего Россию Панина.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
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