Михалков хочет взыскать 24 млн рублей с Досталя и его жены

Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков подал иски более чем на 24 млн рублей к режиссеру и продюсеру Владимиру Досталю и его супруге Мариам Досталь. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда столицы Ксения Розина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В адрес Тверского суда Москвы поступило исковое заявление от Михалкова Никиты Сергеевича о взыскании с Досталя Владимира Николаевича и Досталь Мариам Захаровны задолженности по договору займа в размере 16 млн 380 тыс. 575 рублей", - сказала она.

В иске указано, что в июне 2019 года был заключен договор займа под расписку, сроком возврата установлен декабрь 2019 года.

Также в адрес суда поступило исковое заявление Михалкова Н.С. к Досталь М.З. о взыскании задолженности по договору займа в размере 8 629 267,89 рублей.

Других деталей в суде не уточнили.