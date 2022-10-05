В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
57 минут назад

Не инсульт и не расправа! Названа истинная причина смерти Бориса Моисеева

Popcake.tv

Смерть Бориса Моисеева стала настоящей неожиданностью для общественности. Да, артист тяжело болел, но в последнее время он стал появляться на днях рождениях и концертах. Артист понимал, что больше никогда не появится на сцене, но старался поддерживать связь с друзьями.

Названа причина смерти Бориса Моисеева
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Так, что же стало причиной смерти? Сначала говорили, что Бориса Моисеева сразил второй инсульт, а сегодня СК начали проверку его смерти. Не отрицали, что артисту кто-то помог умереть. Поговаривали даже про убийство. Однако инсайдер опроверг эту информацию. В ходе проверки криминальные причины не установлены. Более того, причиной стал вовсе не третий инсульт.

«В медицинских кругах заявили, что предварительно установлено: причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность», — сообщил инсайдер.

Да, Моисеев в последнее время был совсем слаб. Он плохо говорил, у него будто парализовало часть лица. Артист стеснялся свой внешности, поэтому предпочитал одиночество. Он поднимал трубки только от определенных людей и редко отвечал на смс. Главным его другом и партнером был директор Сергей Горох, который практически каждый день.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители