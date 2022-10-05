Названа причина смерти Бориса Моисеева

Смерть Бориса Моисеева стала настоящей неожиданностью для общественности. Да, артист тяжело болел, но в последнее время он стал появляться на днях рождениях и концертах. Артист понимал, что больше никогда не появится на сцене, но старался поддерживать связь с друзьями.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Так, что же стало причиной смерти? Сначала говорили, что Бориса Моисеева сразил второй инсульт, а сегодня СК начали проверку его смерти. Не отрицали, что артисту кто-то помог умереть. Поговаривали даже про убийство. Однако инсайдер опроверг эту информацию. В ходе проверки криминальные причины не установлены. Более того, причиной стал вовсе не третий инсульт.

«В медицинских кругах заявили, что предварительно установлено: причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность», — сообщил инсайдер.