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48 минут назад

Телеведущая Дана Борисова назвала Пугачеву и Панина жалкими

РИА "ФедералПресс"

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса стали жалкими. Об этом заявила телеведущая Дана Борисова в интервью «ФедералПресс», отвечая на вопрос об отношении к звездам, которые сейчас уезжают из России.

Дана Борисова назвала Пугачеву и Панина жалкими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всегда говорю – у каждого свой путь. Никого не буду осуждать, но мне жалко на них смотреть, потому что они стали очень жалкими. Те же Меладзе, Пугачева», – уточнила Борисова.
Ведущая считает, что такие люди сначала пытались усидеть на двух стульях, а потом сбежали из России. Причем особую нелюбовь Борисова выразила к актеру Алексею Панину, певице Наталье Ветлицкой и актрисе Татьяне Лазаревой*.

«Особое омерзение у меня вызывают такие персонажи как Панин, Ветлицкая, Лазарева*, которые устроились где-то в Испании и тявкают. Вы устроились, вы сбежали. Я считаю, они абсолютно разрушенные личности», – добавила Дана.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Наталья Ветлицкая,Дана Борисова,
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