Дана Борисова назвала Пугачеву и Панина жалкими

«Всегда говорю – у каждого свой путь. Никого не буду осуждать, но мне жалко на них смотреть, потому что они стали очень жалкими. Те же Меладзе, Пугачева», – уточнила Борисова.

Ведущая считает, что такие люди сначала пытались усидеть на двух стульях, а потом сбежали из России. Причем особую нелюбовь Борисова выразила к актеру Алексею Панину, певице Наталье Ветлицкой и актрисе Татьяне Лазаревой*.



«Особое омерзение у меня вызывают такие персонажи как Панин, Ветлицкая, Лазарева*, которые устроились где-то в Испании и тявкают. Вы устроились, вы сбежали. Я считаю, они абсолютно разрушенные личности», – добавила Дана.