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7 часов назад

Экс-бэк-вокалистка Моисеева высказалась о его директоре

Москва24иещё 5

Арт-директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох был тенью артиста, серым кардиналом, считает бывшая бэк-вокалистка Моисеева Алсу Копылова. "Про Сергея – это серый кардинал, это была его тень, как всегда у артиста есть директор. Но директор может быть как порядочным, а может быть непорядочным. Вот Сергей Горох оказался больше чем порядочным человеком", – рассказала она телеканалу РЕН ТВ. По мнению Копыловой, музыкант не стал бы в течение долгого времени сотрудничать с нечестным человеком. "Предложение квартиры – это было желанием, ведь нельзя заставить человека переписать имущество. Сергей не бедный человек, у него все есть, поверьте. Ему много не нужно, видно, он в достатке, просто для него Боря – это было все в его жизни. Он просто был для него друг, он понимал, что Боря один, никого не осталось", – подчеркнула она. Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной стал третий инсульт. Борис Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф и киноактер в 2006 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".

Экс-бэк-вокалистка Моисеева высказалась о его директоре
Фото: Москва24Москва24
Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
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