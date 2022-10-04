Цена замка Пугачевой в Грязях упала в два раза

Сейчас о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500-600 миллионов рублей. Но я не могу представить даже кандидата, который хотел бы вложиться в данное время в эту дорогую недвижимость, — заключила эксперт.