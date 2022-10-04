Цена замка Пугачевой в Грязях упала в два раза

Особняк в подмосковной деревни Грязи, которым владеют певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин выставлен на продажу для VIP-клиентов.
Эксперт по недвижимости Арина Лац заявила KP.RU, что его цена упала в два раза. Известно, что ранее он оценивался в один миллиард рублей.
Сейчас о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500-600 миллионов рублей. Но я не могу представить даже кандидата, который хотел бы вложиться в данное время в эту дорогую недвижимость, — заключила эксперт.