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36 минут назад

Цена замка Пугачевой в Грязях упала в два раза

News.ru

Особняк в подмосковной деревни Грязи, которым владеют певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин выставлен на продажу для VIP-клиентов.

Цена замка Пугачевой в Грязях упала в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно об отказе Пугачевой и Галкина снизить цену на замок

Эксперт по недвижимости Арина Лац заявила KP.RU, что его цена упала в два раза. Известно, что ранее он оценивался в один миллиард рублей.

Сейчас о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500-600 миллионов рублей. Но я не могу представить даже кандидата, который хотел бы вложиться в данное время в эту дорогую недвижимость, — заключила эксперт.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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