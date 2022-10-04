Фанаты организовали собственное расследование смерти Шатунова

Поклонники певца Юрия Шатунова устроили собственное расследование его смерти. Версии фанатов собрала «Комсомольская правда».

Одна из их теорий строится вокруг директора певца Аркадия Кудряшова. По данным фанатов, мужчина на самом деле является не тем, за кого себя выдает. К такому выводу поклонники пришли прошерстив все возможные базы в интернете. У них вызвал подозрения тот факт, что о человеке по фамилии Кудряшов никому ничего неизвестно. В итоге фанаты пришли к выводу, что под личностью директора певца скрывается некий то ли Муравьев, то ли Воронцов, проводящий сомнительные сделки.

Также не в пользу Кудряшова сыграл факт его нахождения в день трагедии рядом с Шатуновым. Поклонники считают, что директор певца специально вывез его за город, чтобы избавиться и замести следы. В ином случае он бы спас его и вызвал скорую помощь, уверены фанаты. Последний пункт, по их мнению, не был осуществлен.

«Звонок был. Но "скорую" не вызывали! Лишь мужской голос проконсультировался о помощи при сердечном приступе и лично отказался от вызова. По каким причинам? Не хотели светить, где расправлялись с Юрой? Но почему проверяющие не определили геолокацию звонка? Вот что возмутительно!» — написали поклонники Шатунова.

Более того некоторые фанаты и вовсе уверены, что вся история со скорой помощью была лишь инсценировкой.

В другой версии предполагаемым убийцей Шатунова является продюсер группы Андрей Разин. По данным поклонников, если бы певец выиграл последующие суды, то Разину пришлось бы вернуть ему все деньги за последние 30 лет.

Существует и третья теория. Согласно ей, Шатунов сих пор жив. В ней героем всего является сам певец, который решил инсценировкой своей смерти положить конец судебным разборкам за права на хиты «Ласкового мая» и жить спокойной жизнью. К данной версии событий поклонников подтолкнуло видео, где Шатунова заносят в больницу. Фанаты утверждают, что певца заносили в светлой одежде, а выносили уже в темной.

Кроме того поклонникам показались действия медиков слишком спокойными для ситуации, в которой человек умирает и ему нужно спасать жизнь.