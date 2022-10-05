Семен Слепаков навсегда покинул Россию

Сразу же после начала специальной военной операции юморист приостановил все свои выступления, замолчал в соцсетях. Буквально пропал из поля зрения. Вчера стало известно, что он уехал в Израиль. Там он планирует продолжить свою творческую карьеру. По всему Израилю запланирована серия его концертов. Друзья звезды Comedy Club подтвердили его эмиграцию. Спустя полгода молчания Слепаков разразился на своей страничке драматичным стихотворением:

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«В Печатниках жила семья одна,

Не замечая в комнате слона.

В ней проводя бесчисленные дни,

Деталей много видели они:

В плафонах люстры пыль минувших лет,

На белом потолке от пробки след,

И выцветшую ткань облезлых штор,

Но лишь слона не видели в упор…»

Юморист не раз заявлял, что считает себя чистокровным евреем. Он часто бывал в Израиле, особенно на светских раутах, посвященных еврейским праздникам. По слухам, он весьма верующий иудей. В России же Семен Слепаков считался одним из самых дорогих юмористов. За свое выступление на корпоративах он просил от 3 тысяч евро.

Однако концертный директор юмориста и певца Евгения Лазаревская утверждает, что Семен никуда не уехал. Лазаревская объяснила, что артист отправился в гастрольный тур, который был запланирован уже давно. «Это как бы нормальная практика, что российские артисты дают концерты за рубежом, потому что много наших соотечественников».